ll profumo del sole e della fatica

Nel mese di maggio, i versi di Leopardi rivivono tra i profumi del sole e della fatica, evocando immagini di amanti che si muovono tra ramoscelli e suoni. La poesia, che esprime l’amore per la vita, si mescola alle sensazioni tipiche di questa stagione, portando alla mente momenti di rinascita e di emozioni intense. La descrizione si concentra sui dettagli sensoriali e sulla presenza vivida delle immagini che caratterizzano il mese.

Maietti Se torna Maggio e ramoscelli e suoni van gli amanti recando alle fanciulle.: tornano i versi di Leopardi - folle innamorato della vita - coi turgidi profumi del mese. Maggio, simbolo di giovinezza piena, cuore di primavera. Maggio, mese di Maria, sposa del falegname Giuseppe. A Costaverde, fino a pochi anni fa, per tutto il mese, alle cinque del mattino, c’era la messa. Era celebrata al Santuario, qualche centinaio di metri oltre le ultime, case del paese. Le due straducole che vi arrivano (una alta, al sommo della costa, l’altra bassa) echeggiavano i passi di donne anziane, vestite di scuro (le donne dei campi non hanno mai avuto il tempo di inseguire gli estri cromatici di maggio) e sfiorate, a quando dal fruscio allegro di qualche bicicletta delle donne più giovani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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L’Eucaristia: Il Battito dell’Eterno nel Quotidiano

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