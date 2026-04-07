ll teatro più piccolo del mondo si trova in Italia e ha solo 99 posti | la storia del Teatro della Concordia

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si trova il teatro più piccolo del mondo, situato a Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia. Con soli 99 posti e una superficie inferiore ai 200 metri quadrati, questo teatro è ancora aperto al pubblico e riceve ogni anno numerosi visitatori. La sua storia e le sue dimensioni attirano l’attenzione di chi visita la zona, rendendolo una delle attrazioni più note della regione.

Il Teatro della Concordia a Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia, è conosciuto come il teatro più piccolo del mondo: conta solo 99 posti e una superficie inferiore ai 200 metri quadri, ma è ancora funzionante e attira ogni anni numerosi turisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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