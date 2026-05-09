Livorno geometri Casalp | debiti Cipag fino a 100mila euro per i tecnici
A Livorno, alcuni geometri dipendenti di Casalp si trovano a dover affrontare debiti che raggiungono i 100 mila euro a causa di contributi già versati. La situazione riguarda anche l'uso del timbro professionale, che ha generato conseguenze finanziarie importanti per i tecnici coinvolti. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e ha aperto un dibattito sulle modalità di gestione delle pratiche e delle responsabilità.
? Punti chiave Come possono i tecnici dipendenti dover pagare contributi già versati?. Perché l'uso del timbro professionale scatena debiti fino a 100mila euro?. Chi deve legalmente saldare le cartelle esattoriali accumulate dal 2014?. Quali conseguenze rischiano altri professionisti con contratti simili a Livorno?.? In Breve Debiti derivanti da accertamenti previdenziali risalenti al 2014.. Importi per singolo lavoratore tra 40mila e 100mila euro.. Luca Conti della Fp-Cgil chiede intervento per la società pubblica Casalp.. Contributi Cipag richiesti nonostante i versamenti mensili già effettuati all'Inps.. A Livorno, sei geometri con contratto a tempo indeterminato presso Casalp affrontano pesanti cartelle esattoriali per contributi previdenziali non versati alla Cipag, la cassa di categoria dei professionisti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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