Livorno geometri Casalp | debiti Cipag fino a 100mila euro per i tecnici

A Livorno, alcuni geometri dipendenti di Casalp si trovano a dover affrontare debiti che raggiungono i 100 mila euro a causa di contributi già versati. La situazione riguarda anche l'uso del timbro professionale, che ha generato conseguenze finanziarie importanti per i tecnici coinvolti. La questione ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore e ha aperto un dibattito sulle modalità di gestione delle pratiche e delle responsabilità.

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