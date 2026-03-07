La Provincia di Livorno ha aperto un concorso per istruttori tecnici geometri. Sono disponibili posti destinati a diplomati tecnici che devono rispettare determinati requisiti. Le prove previste dal bando includono test scritti e pratici. La scadenza per presentare le domande è stata fissata per una data specifica. La selezione si svolgerà presso le sedi designate dall'amministrazione.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico per i diplomati tecnici. La Provincia di Livorno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica finalizzato all’ aggiornamento degli elenchi di idonei per il profilo professionale di istruttore tecnico, ai quali gli enti locali potranno attingere per future assunzioni. Non si tratta di un concorso finalizzato alla copertura immediata di un numero prefissato di posti, ma di una procedura che consente di creare bacini di candidati qualificati, utilizzabili nel tempo per assunzioni sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. A cosa serve la selezione. L’obiettivo dell’avviso è quello di aggiornare due elenchi di idonei relativi al profilo di istruttore tecnico, inquadrato nell’area degli istruttori del Comparto Funzioni Locali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso per istruttori tecnici geometri a Livorno, requisiti, prove e scadenza

Offerte di lavoro: concorso pubblico per istruttori tecnici, si cercano 12 personeLa Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dodici unità con...

Nuovo concorso Abc Napoli 2026, 17 assunzioni a tempo indeterminato: si cercano geometri e tecniciNuovo concorso Abc Napoli per assumere 17 geometri e tecnici di laboratorio: date, requisiti e come fare domanda.

Temi più discussi: Concorso Paistom Capaccio Azienda Speciale per la Formazione di graduatorie: ecco gli ammessi e la data della prova; Pioggia di concorsi pubblici anche a marzo 2026: i bandi e le posizioni aperte; Guardia di Finanza, concorso per 983 allievi marescialli; Concorso Provincia di Nuoro 2026: 12 posti per vari profili per laureati e diplomati.

Istruttori tecnici: sei posti. Il concorso in ComuneIl Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di personale nel profilo di Istruttore tecnico area degli istruttori con ... lanazione.it

Concorso pubblico al Comune di Carsoli per l’assunzione di un Istruttore TecnicoCarsoli. Nuova opportunità di partecipazione a concorso pubblico. Il Comune di Carsoli ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a ... marsicalive.it

