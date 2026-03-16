Madre travolta dai debiti torna a vivere dignitosamente | debito di oltre 100mila euro abbattuto del 60%

Una madre e casalinga della provincia di Chieti ha ridotto del 60% un debito di oltre 100.000 euro grazie all’intervento dello sportello Salva Debiti dell’Adoc. Dopo aver affrontato difficoltà economiche, è riuscita a ottenere l’esdebitazione e a riprendere una vita più stabile. La donna ha spiegato di aver finalmente ritrovato la possibilità di vivere con maggiore serenità.

Grazie alle tutele della legge sul sovraindebitamento lo sportello Salva debiti dell’Adoc è riuscito a ottenere l’esdebitazione per una consumatrice Tornare a vivere dignitosamente dopo essere stati schiacciati dal peso di debiti insostenibili: è quello che è accaduto a Mara (nome di fantasia), una madre e casalinga della provincia di Chieti che tramite lo sportello Salva debiti dell’Adoc è riuscita a ottenere l’esdebitazione. Il suo debito di oltre 100.000 euro abbattuto del 60% grazie alle tutele della legge sul sovraindebitamento. L'unica "colpa" di questa madre è stata quella di voler aiutare i propri figli ad avviare un’attività imprenditoriale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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