Liverpool-Chelsea in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League con Isak in panchina canale TV live streaming online

Sabato si gioca ad Anfield l’incontro di Premier League tra Liverpool e Chelsea, con le formazioni ufficiali già annunciate da entrambe le squadre. Tra le scelte dei tecnici, Isak si trova in panchina, mentre le altre pedine sono state confermate. L’evento sarà trasmesso in diretta su canale TV e disponibile anche in live streaming online. La partita vede le squadre pronte a scendere in campo con le formazioni complete e ufficiali.

2026-05-09 12:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Liverpool e Chelsea hanno confermato le squadre titolari per l’incontro di sabato ad Anfield in Premier League. I Reds sono sul punto di assicurarsi la qualificazione alla Champions League e cercano la terza vittoria casalinga consecutiva nella massima serie, anche se domenica hanno perso 3-2 in casa del Manchester United. Il Chelsea rischia di perdere completamente il calcio europeo la prossima stagione, partendo tre punti dietro il Brentford, settimo in classifica, a tre partite dalla fine. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali mentre il Liverpool affronta il Chelsea in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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