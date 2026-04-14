Liverpool e PSG hanno annunciato le formazioni ufficiali per i quarti di finale della Champions League in programma martedì ad Anfield. Le squadre sono state confermate e le rose complete sono state rese note, con le rispettive liste di giocatori titolari. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e disponibile anche in live streaming online, permettendo ai tifosi di seguire la partita in tempo reale.

2026-04-14 19:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Liverpool e Paris Saint-Germain hanno nominato le squadre titolari per i quarti di finale decisivi della Champions League ad Anfield martedì. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia hanno segnato all’andata sei giorni fa quando i detentori del trofeo vinsero 2-0 e si avviarono verso la semifinale contro Real Madrid o Bayern Monaco. Il PSG non gioca da quella vittoria, mentre sabato il Liverpool ha battuto il Fulham 2-0 in casa in Premier League. 101GreatGoals.com ha le notizie sulla squadra e le formazioni iniziali mentre il Liverpool ospita il PSG in Champions League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liverpool-PSG in diretta: squadre confermate, formazioni complete, canale TV Champions League, live streaming online

Crystal Palace-Fiorentina live: squadre confermate, formazioni complete dei quarti di finale della Conference League, canale TV, streaming online2026-04-09 20:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Squadre confermate e formazioni complete della Liga, canale TV e live streaming online2026-04-04 23:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Robert Lewandowski è uscito dalla panchina per conquistare il...

Temi più discussi: Champions League, PSG-Liverpool: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Psg-Liverpool, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streaming; PSG - Liverpool (2-0) Champions League 2025; Liverpool-Psg oggi, quarti Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Diretta Liverpool PSG | Streaming video tv: obiettivo rimonta ad Anfield (Champions League, 14 aprile 2026)Diretta Liverpool PSG streaming video tv: quote e probabili formazioni da Anfield per il ritorno dei quarti di finale della Champions League, stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net

Diretta Champions League, Atletico-Barcellona e Liverpool-Psg: i quarti di finale in tempo realeI colchoneros di Simeone ricevono i blaugrana a Madrid, i parigini fanno visita ai Reds. Segui le due sfide live sul nostro sito ... tuttosport.com