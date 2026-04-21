Brighton vs Chelsea in diretta | squadre confermate e formazioni complete in Premier League canale TV streaming online in diretta mentre Cole Palmer si perde

Alle 21:14 di oggi, le formazioni ufficiali di Brighton e Chelsea sono state annunciate per la partita di Premier League in programma questa sera all’Amex Stadium. Entrambe le squadre hanno comunicato i nomi dei giocatori titolari, mentre si segnala che Cole Palmer non è presente tra i titolari del Chelsea. La partita sarà trasmessa in diretta su canale TV e streaming online.

2026-04-21 21:14:00 Ecco quanto riportato poco fa: Brighton & Hove Albion e Chelsea hanno nominato le loro squadre titolari per l’incontro di Premier League martedì all’Amex Stadium. I padroni di casa hanno preso 10 punti negli ultimi 12 e scavalcherebbero i Blues portandosi al sesto posto con la seconda vittoria casalinga consecutiva. Il Chelsea, che ha perso sei delle ultime sette partite in tutte le competizioni e ha subito una sconfitta nelle ultime quattro in campionato senza segnare, punta a ridurre a quattro punti il??divario dal Liverpool, quinto in classifica. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla formazione di Brighton vs Chelsea nella Premier League 202526, oltre a dettagli su come guardarla.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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