Liverpool-Galatasaray Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei Reds

Alle ore 21:00 di oggi si gioca la partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool e Galatasaray ad Anfield. Il Liverpool di Slot deve recuperare un gol di svantaggio contro la squadra di Okan Buruk. Le formazioni, le quote e i convocati sono stati annunciati, mentre i tifosi si preparano a seguire una sfida ricca di gol e emozioni.

Deve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I reds intanto hanno impattato contro un derelitto Tottenham, altra squadra chiamata alla rimonta in questa 2 giorni europea. Sembrava potesse reggere il gol di Szoboszlai nel primo tempo, ma gli spurs dopo un ottimo secondo tempo hanno trovato il pari con Richarlison. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tanti gol ad Anfield nella rimonta dei Reds Articoli correlati Liverpool-Galatasaray (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDeve recuperare un gol di svantaggio il Liverpool di Slot, che riceve il Galatasaray di Okan Buruk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions... Marsiglia-Liverpool (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Reds corsari al VelodromeSono tra le squadre che inseguono i primi 8 posti della classifica il Marsiglia di De Zerbi ed il Liverpool di Slot, avversari quest’oggi nella... Una raccolta di contenuti su Liverpool Galatasaray Champions League... Temi più discussi: Anteprima Galatasaray - Liverpool, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Champions League: le ultime notizie sulle formazioni di Galatasaray-Liverpool; Galatasaray-Liverpool oggi, ottavi Champions League. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Galatasaray-Liverpool martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Liverpool-Galatasaray: UEFA Champions League – squadre, inizio, formazioniChi: Liverpool-GalatasarayChe cosa: Ottavi di finale di UEFA Champions League, ritornoDove: Anfield di Liverpool, in InghilterraQuando: Mercoledì alle 20:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la pr ... oltrelalinea.news Anteprima Liverpool - Galatasaray Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e intervisteTutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Galatasaray e Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. it.uefa.com Slot alla vigilia di Liverpool Galatasaray Le parole del tecnico dei Reds - facebook.com facebook Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barça 1-1 Atletico-Tottenham 5-2 Real-City 3-0 Psg-Chelsea 5-2 Bayer-Arsenal 1-1 2 pari e 4 ko per le 6 di Premier nell’andata degli ottavi di Champions. I bambini in Inghilterra non giocano più per strada, almeno fino a s x.com