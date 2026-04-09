PSG – Liverpool 2-0 | resoconto risultato e gol mentre i detentori sono in forte vantaggio ad Anfield

Il Paris Saint-Germain ha battuto il Liverpool 2-0 in una partita giocata ad Anfield. I gol sono stati segnati durante il secondo tempo. La squadra francese ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, portando a casa i tre punti. Non ci sono stati altri eventi significativi durante l’incontro. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per il PSG.

2026-04-08 23:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain ha preso il controllo dei quarti di finale di Champions League con una comoda vittoria per 2-0 sul Liverpool al Parc des Princes, con i gol di Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia che hanno sottolineato un’esibizione dominante davanti al pubblico di casa. La squadra di Luis Enrique ha dato il tono fin dall’inizio, controllando il possesso palla e bloccando il Liverpool nella propria metà campo. La svolta arriva all’11’, anche se in circostanze fortunate. Il tiro di Doue dal limite dell’area subisce una deviazione significativa, superando Giorgi Mamardashvili per portare il PSG in vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Resoconto, risultato e gol mentre i Villans portano a casa un leggero vantaggio2026-03-12 21:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: Resoconto, risultato e gol mentre i Magpies escono con un lamento Liverpool-Real Madrid 1-0: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Il Liverpool perde 2-0 in casa del PSG nell'andata dei quarti di finale dell'UCL; Champions, Psg-Liverpool 2-0, Barcellona-Atletico 0-2: Julian e Sorloth per i colchoneros, Doué e Kvara per i parigini. Cosa è successo; PSG-Liverpool, probabili: parata di stelle, Kvara-Dembélé contro Szoboszlai-Wirtz; Troppo PSG al Parco dei Principi per questo Liverpool. PSG-Liverpool 2-0: Doué e Kvaratskhelia illuminano ParigiDiretta PSG-Liverpool di Mercoledì 8 aprile 2026: Doué e Kvaratskhelia firmano il successo nell’andata dei quarti di Champions League. Dominio parigino al Parco dei Principi, Reds mai davvero pericolo ... calciomagazine.net Champions League, Psg-Liverpool 2-0: francesi volano con Doué e KvaraIl Psg si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Parco dei Principi, i padroni di casa battono 2-0 il Liverpool grazie alle reti di Doué e Kvaratshkelia. Il centrocampista fra ... tg24.sky.it Pierre Gasly era presente stasera nella gara di casa del Paris Saint German di Champions League, vinta 2-0 contro il Liverpool. #MemasGP #PierreGasly - facebook.com facebook Magia di #Kvaratskhelia contro il #Liverpool: il Psg ipoteca la semifinale x.com