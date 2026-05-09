LIVE | Supercoppa Benevento-Arezzo 1-0 Rigore di Salvemini padroni di casa avanti
Al stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si gioca la partita tra la squadra di casa e l’Arezzo, valida per la Supercoppa. Nel primo tempo, viene assegnato un rigore ai padroni di casa, trasformato da Salvemini, che porta il punteggio sul 1-0. L’incontro rappresenta l’ultima partita della stagione per gli amaranto guidati dall’allenatore Cristian Bucchi. La partita è in corso e la diretta è disponibile.
Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendono in campo per l'ultima volta in questa stagione. È in programma il secondo e ultimo match di Supercoppa, ininfluente per le sorti del Cavallino.IL PREPARTITAIl Benevento è la squadra vincitrice del girone C.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
LIVE | Supercoppa, Benevento-Arezzo 0-0Allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento gli amaranto di mister Cristian Bucchi scendono in campo per l'ultima volta in questa stagione.
Torino Inter LIVE 2-2: Vlasic su rigore, pareggiano i padroni di casadi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: SUPERCOPPA DI SERIE C: BENEVENTO-AREZZO, DIRIGE FRANCESCO D’EUSANIO; Supercoppa Serie C 2025/2026, date e orari: quando giocano Vicenza, Arezzo e Benevento e il regolamento; Arezzo-Vicenza, 2-5. Uno-due di Morra e doppietta di Stuckler. Gigli (nel mezzo) accorcia, poi un'autorete per parte; Supercoppa LR Vicenza-Benevento: ultima gara per i biancorossi di Gallo.
Diretta | Benevento Arezzo (risultato 1-0) video streaming tv: Salvemini su rigore! (oggi 9 maggio 2026)Diretta Benevento Arezzo streaming video tv oggi sabato 9 maggio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live per la Supercoppa di Serie C. ilsussidiario.net
LIVE | Supercoppa, Benevento-Arezzo 0-0Il Benevento è la squadra vincitrice del girone C con 82 punti totalizzati nelle 38 giornate. In panchina, subentrato nel corso della stagione, c'è una vecchia gloria dell'Arezzo: Antonio Floro Flores ... arezzonotizie.it
Al termine della prima frazione di gioco il Benevento è in vantaggio sull’Arezzo per 1 a 0 grazie al rigore di Salvemini facebook
LIVE | Supercoppa, Benevento-Arezzo 0-0 x.com
Arezzo are back to Serie B after 19 years reddit