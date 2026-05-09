LIVE | Supercoppa Benevento-Arezzo 1-0 Rigore di Salvemini padroni di casa avanti

Al stadio “Ciro Vigorito” di Benevento si gioca la partita tra la squadra di casa e l’Arezzo, valida per la Supercoppa. Nel primo tempo, viene assegnato un rigore ai padroni di casa, trasformato da Salvemini, che porta il punteggio sul 1-0. L’incontro rappresenta l’ultima partita della stagione per gli amaranto guidati dall’allenatore Cristian Bucchi. La partita è in corso e la diretta è disponibile.

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