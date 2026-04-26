Torino Inter LIVE 2-2 | Vlasic su rigore pareggiano i padroni di casa

Alle 18 all’Olimpico Grande Torino si è disputato il match tra Torino e Inter, valido per il 34° turno di Serie A 202526. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-2. Durante l’incontro, Vlasic ha trasformato un rigore, mentre i padroni di casa hanno trovato il pareggio in seguito. La cronaca della gara è stata seguita in tempo reale.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter LIVE 2-2: Vlasic su rigore, pareggiano i padroni di casa Notizie correlate Milan-Torino di Serie A 3-2: accorcia Vlasic su rigore | Live NewsIl Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare... Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 3-2, Vlasic batte Maignan su rigore e riapre la partitaCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino vs. Inter, LIVE; Torino - Inter. Torino-Inter 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Simeone accorcia le distanzeLa diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Torino-Inter 1-2: la cronaca in direttaTorino-Inter, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it #Torino 2-2 #Inter : Nikola Vlasic penalty! #TorinoInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Finiamo il primo tempo sotto di un gol #TorinoInter - facebook.com facebook