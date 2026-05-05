Supercoppa Benevento-Arezzo | prevendita al via ecco i prezzi dei tagliandi

A partire dalle 11:00 di oggi, 5 maggio 2026, è iniziata la prevendita dei biglietti per la partita di Supercoppa tra Benevento e Arezzo. La vendita si concluderà alle 21:15 del 9 maggio. I tagliandi sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del settore scelto.

Tempo di lettura: 2 minuti l Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 11:00 di oggi 5 maggio 2026 e fino alle ore 21:15 del 9 maggio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita di Supercoppa Benevento-Arezzo, in programma il giorno 9 maggio 2026 alle ore 20:30. DI SEGUITO I PREZZI: SETTORE INTERO BAMBINI 0-12 CURVA SUD 19€ 5€ DISTINTI 24€ 5€ TRIBUNA INFERIORE 28€ 5€ TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA 35€ 5€ TRIBUNA SUPERIORE COPERTA 40€ 5€ TRIBUNA CENTRALE 55€ – SETTORE OSPITI 19€ 5€ NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni: martedì 5 maggio 2026 – dalle ore 11.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Supercoppa, Benevento-Arezzo: prevendita al via, ecco i prezzi dei tagliandi Notizie correlate Prevendita. Biglietti disponibili. Ecco tutti i prezzi dei vari settoriSono in vendita i biglietti per la partita Siena-Sansepolcro, in programma domenica al Franchi alle 14,30. Leggi anche: Arezzo-Ascoli: caccia al biglietto. Dalle 10 la vendita dei 600 tagliandi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Benevento-Arezzo si giocherà sabato alle 20.30: fissato l’orario della sfida di Supercoppa; In vendita i biglietti per la Supercoppa. Gestisce la Lega, non sono validi gli abbonamenti; Supercoppa, alle 17,30 Arezzo-Vicenza. Il 9 entra in scena il Benevento; Arezzo-Real Vicenza, al via la prevendita. Supercoppa Serie C: Benevento–Arezzo, info prevendita settore ospitiLa S.S. Arezzo comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per il settore ospiti in occasione della gara di Supercoppa Serie C contro il Benevento, ... calciotoscano.it Arezzo-Real Vicenza, al via la prevenditaSabato 2 maggio alle 17.30 si gioca Arezzo-Vicenza, primo match del triangolare di Supercoppa, con il Benevento come terzo team. La prevendita per i biglietti parte domani, giovedì 30 aprile, alle 10. teletruria.it ITÁLIA Serie A Caem Pisa, Hellas Verona e +1 Serie B Sobem Venezia e +2 Caem 4 Serie C Sobem Vicenza, Benevento, Arezzo e +1 Caem Rimini (excluído), Triestina, Pontedera, Pro Patria, Virtus Verona, Trapani, Siracusa, Foggia e +1 Serie D Sobem Tre - facebook.com facebook