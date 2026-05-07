LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro in campo alle 19.00!

Alle 19:00 si svolgerà il match tra Sonego e Buse nel torneo ATP di Roma 2026, con la diretta disponibile online. Alle 17:57, la statunitense ha vinto il secondo set con il punteggio di 6-4, dopo aver già concluso il primo con un 6-3. È possibile aggiornare la cronaca in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Alla fine la statunitense vince anche il secondo set e lo fa con il parziale complessivo del match di 6-3, 6-4. Sonego inizierà alle 19.00 con la cronaca che riprenderà alle 18.40. A tra poco! 17.04 Gauff ha vinto il primo set su Valentova con il risultato di 6-3! Manca sempre meno all’ingresso in campo di Sonego e Buse. 16.08 Amici di OA Sport, manca sempre meno all’ingresso in campo di Lorenzo Sonego. La giornata sul campo centrale del Foro Italico agli Internazionali d’Italia è iniziata con la sconfitta di Matteo Berrettini per 0-2 contro Popyrin, con Paolini che poi ha rimontato la francese Jeanjean.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 19.00! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo Gauff, l’azzurro gioca alle 19.00 Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: Gauff avanti su Valentova, si avvicina il momento dell’azzurro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook