LIVE Sinner-Bonzi ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Zheng supera Kenin azzurro in campo non prima delle 16.00

Al momento è in corso la partita tra Sinner e Bonzi nell'ATP Madrid 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Nel frattempo, Zheng ha vinto contro Kenin in un incontro recente. Gli italiani sul campo non sono ancora scesi in gioco, con la prima partita prevista non prima delle 16.00. Sono inoltre in programma altri incontri, tra cui Musetti-Hurkacz e Grant-Cirstea, con inizio alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 13.06 Buongiorno amici di OA Sport, è terminato il primo incontro sul campo dedicato a Manolo Santana, primo tennista spagnolo della storia a vincere il torneo di Wimbledon, nel 1966. La cinese Zheng ha superato in tre set la statunitense Kenin mentre, a precedere Jannik Sinner che non entrerà in campo prima delle 16.00 ci sono la rumena Ruse e la kazaka, numero due al mondo, Rybakina. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Benjamin Bonzi, valido per il secondo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Masters 1000 sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo, vinto proprio dal nostro fenomeno italiano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Zheng supera Kenin, azzurro in campo non prima delle 16.00 Notizie correlate LIVE Musetti-Moutet, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo Sonego, ma non prima delle 16.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13. Sinner-Bonzi in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik fa il suo esordio nel secondo turnoJannik Sinner sfida Benjamin Bonzi sul campo centrale del Mutua Madrid Open 2026. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; LIVE Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il qualificato francese per prendere le misure. Sinner-Bonzi in diretta LIVE, in campo dalle 16 all’ATP Madrid 2026: Jannik fa il suo esordio nel secondo turnoL'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi sarà visibile in TV solo su Sky, ovvero l'emittente che detiene i diritti in esclusiva del torneo di Madrid. Nessuna diretta televisiva in chiaro, con ... fanpage.it Dove vedere in tv Sinner-Bonzi oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare maschile oggi, ... oasport.it Benjamin Bonzi, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madrid #SkySport #Bonzi #Sinner #SkyTennis x.com Oggi pomeriggio non prima delle 16.00 il match fra Sinner e Bonzi - facebook.com facebook