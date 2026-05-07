LIVE Sonego-Buse ATP Roma 2026 in DIRETTA | tennisti in campo per il riscaldamento!

Alle 19.00 gli atleti sono entrati in campo per il riscaldamento, dopo aver completato il sorteggio. La partita tra Sonego e Buse all’ATP Roma 2026 sta per cominciare, con il pubblico che si prepara ad assistere all’incontro. Prima delle fasi competitive, i tennisti si sono concentrati nel riscaldamento, mentre il pubblico si prepara a seguire la sfida dal vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Tennisti in campo, prima ci sarà il sorteggio poi il riscaldamento! 18.57 L’azzurro si gioca molto dopo un periodo altalenante anche dal punto di vista fisico e farà di tutto per regalare al suo pubblico il miglior risultato possibile. 18.54 Ci siamo quasi, Sonego è nei corridoi del Campo Centrale in attesa del suo avversario, poi ci sarà l’atteso ingresso in campo. Nel frattempo il torinese continua il riscaldamento. 18.52 Al secondo turno, il tennista vincitore di questo incontro che ci auguriamo possa essere Sonego, sfiderà la ventesima testa di serie del tabellone, lo statunitense Frances Tiafoe.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 19.00! Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del torinese Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: attenzione all’emergente peruviano; Live Lorenzo Sonego - Ignacio Buse - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro l’emergente peruvianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook