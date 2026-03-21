LIVE Sinner-Dzumhur 0-0 ATP Miami 2026 in DIRETTA | tennisti in campo inizia il riscaldamento

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18.15, in campo a Miami, Sinner e Dzumhur stanno iniziando il riscaldamento prima dell'incontro di ATP 2026. Sinner sarà il primo a servire, mentre Dzumhur ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. La partita si svolge sul campo principale e le squadre sono pronte per l'inizio del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 Il primo a servire sarà Sinner, l’avversario bosniaco ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. 18.14 I tennisti sono in campo, inizia il riscaldamento! 18.12 Manca pochissimo, tutto il pubblico del campo centrale è in attesa dell’azzurro. 18.10 L’ultimo tennista nel circuito maschile ad aver ottenuto il sunshine double, ossia che è riuscito a vincere consecutivamente il Masters 1000 di Indian Wells e Miami è Novak Djokovic nel 2016. 18.07 Sinner è il primo tennista della storia a vincere due Masters 1000 di fila senza concedere set, parliamo di Parigi e Indian Wells. L’azzurro è a Miami per il terzo titolo 1000 di fila, che potrebbe concedergli la gioia di aver ottenuto il sunshine double. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner dzumhur 0 0 atp miami 2026 in diretta tennisti in campo inizia il riscaldamento
© Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo

Leggi anche: LIVE Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: tennisti in campo per il riscaldamento

Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Dzumhur 0 0 ATP Miami 2026...

Temi più discussi: Miami Open, LIVE Sinner-Dzumhur: gli aggiornamenti; LIVE Sinner-Dzumhur, ATP Miami 2026 in DIRETTA: esordio contro l’esperto bosniaco; Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari; Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming.

sinner dzumhur live sinner dzumhur 0LIVE Alle 18.10 Sinner-Dzumhur: esordio per Jannik nel secondo turno dell'Atp di MiamiIl numero due del mondo debutta nel torneo contro il bosniaco, che occupa la 76ª posizione del ranking e ha battuto il peruviano Buse nel primo turno ... gazzetta.it

sinner dzumhur live sinner dzumhur 0Sinner-Dzumhur: orario, diretta e dove in tv e streaming il 2° turno di Miami in tempo realeDopo il successo in California il tennista azzurro va alla ricerca del Double Sunshine, stasera il debutto in Florida ... tuttosport.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.