Alle 18.15, in campo a Miami, Sinner e Dzumhur stanno iniziando il riscaldamento prima dell'incontro di ATP 2026. Sinner sarà il primo a servire, mentre Dzumhur ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. La partita si svolge sul campo principale e le squadre sono pronte per l'inizio del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15 Il primo a servire sarà Sinner, l’avversario bosniaco ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. 18.14 I tennisti sono in campo, inizia il riscaldamento! 18.12 Manca pochissimo, tutto il pubblico del campo centrale è in attesa dell’azzurro. 18.10 L’ultimo tennista nel circuito maschile ad aver ottenuto il sunshine double, ossia che è riuscito a vincere consecutivamente il Masters 1000 di Indian Wells e Miami è Novak Djokovic nel 2016. 18.07 Sinner è il primo tennista della storia a vincere due Masters 1000 di fila senza concedere set, parliamo di Parigi e Indian Wells. L’azzurro è a Miami per il terzo titolo 1000 di fila, che potrebbe concedergli la gioia di aver ottenuto il sunshine double. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Dzumhur 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento

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