LIVE Cobolli-Bergs ATP Monaco 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro

Tra pochi minuti, il pubblico potrà seguire in diretta l’ingresso in campo di Cobolli nel torneo ATP di Monaco 2026. La sfida tra Cobolli e Bergs richiama alla memoria il confronto dello scorso novembre, quando l’azzurro si impose al tie-break del terzo set durante una semifinale di Coppa Davis. La partita è molto attesa e verrà trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti disponibili attraverso i canali ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Quando pensiamo a Cobolli e Bergs, non può che non venirci in mente l’incredibile sfida tra i due che c’è stata l’ultimo novembre, quando l’azzurro lo sconfisse al tie-break del terzo nel secondo singolare del tie di semifinale in Coppa Davis. L’Italia di Volandri, vinto quel match incredibile durato quasi tre ore e dieci minuti, volò in finale dove batté la Spagna di David Ferrer. 15.27 Shelton affronterà Fonseca ai quarti di finale, mentre Cobolli è in corsa per sfidare uno tra Kopriva e Darderi, con la speranza che ci sia il derby italiano. 15.25 Alla fine vince Shelton contro Blockx per 2-0 (6-4, 7-6), con il belga che si conferma un osso duro e un grande talento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: manca poco al’ingresso in campo dell’azzurro Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa Davis; Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko; Live Zizou Bergs - Marko Topo - Monaco Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/04/2026; Sinner affaticato batte Machac in tre set, oggi in campo contro il canadese Aliassime. Cobolli-Bergs oggi, ATP Monaco 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 15 aprile, per quanto concerne l'ATP 500 di Monaco di Baviera, si disputeranno i primi quattro ottavi di finale del tabellone principale ... oasport.it LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: duello dal sapore di Coppa DavisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Flavio Cobolli ... oasport.it MONACO DI BAVIERA ! Per chi ama il tennis LIVE! OGGICOBOLLI vs BERGS ( intorno alle 15, 20 ! ) - facebook.com facebook COBOLLI SUPERA IL PRIMO TURNO A MONACO Flavio chiude in due set il match contro il tedesco Dedura-Palomero e approda agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincente tra Bergs e Topo #Tennis #bmwopenbybitpanda #Cobolli x.com