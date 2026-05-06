LIVE Cocciaretto-Kraus WTA Roma 2026 in DIRETTA | piove sul Foro Italico sessione serale a rischio?

Nel torneo di tennis in corso al Foro Italico, le condizioni meteo stanno causando possibili ritardi alle partite in programma questa sera. La pioggia ha già avuto un impatto sulla programmazione, e l’organizzazione sta aggiornando la sequenza degli incontri di mezz’ora in mezz’ora. La partita tra le due giocatrici è in programma, ma la sessione serale potrebbe essere compromessa a causa delle condizioni atmosferiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:35 Intanto l’organizzazione del torneo procede di mezz’ora in mezz’ora per quanto riguarda i rinvii. Non si giocherà prima delle 20:00! 19:30 La sessione serale è a rischio, visto che la pioggia non promette di cessare prima delle 22 o comunque la percentuale resta molto alta fino a quell’ora. Ricordiamo che, dopo Parigi 2024 e il forfait di Jannik Sinner che finì oltre le 02 di mattino il suo match d’esordio contro McDonald, c’è una nuova regola secondo la quale non si possono iniziare match oltre le 23. 19:25 Orario di gioco che al momento dice ancora 19:30, però ovviamente le immagini del Centrale ci mostrano persone (poche) con ombrelli aperti e campo ancora coperto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove sul Foro Italico, sessione serale a rischio? Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, tutto fermo al Foro ItalicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Ricordiamo che i campi, al momento, sono coperti dai proverbiali teli colore arancio che proteggono... LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove, si deve attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:05 Molto positivo che Matteo Arnaldi abbia fatto in tempo a chiudere il suo esordio contro Munar. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca; WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: piove sul Foro Italico, sessione serale a rischio?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Previsioni che indicano pioggia prolungata, con pochi sprazzi di sereno in questa prima serata degli ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Arriva la pioggia a Roma Tutti i match in corso sono stati interrotti, mentre non è potuto neanche iniziare quello del campo centrale tra Cocciaretto e Kraus. x.com