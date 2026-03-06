LIVE Sinner-Svrcina ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il n2 debutta nella notte contro il ceco

Alle ore attuali si sta disputando il match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, il qualificato ceco. Il giocatore italiano, numero due del tabellone, ha esordito nella notte contro l’avversario proveniente dalla qualificazione. La partita si svolge in diretta e gli aggiornamenti vengono forniti passo dopo passo.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Il numero due del mondo torna in campo alla ricerca di nuove certezze dopo la sorprendente sconfitta maturata ai quarti di finale del torneo di Doha. L’altoatesino riparte da un tennista ceco, passando da Mensik a Svrcina. Appuntamento in notturna alle 3.00 italiane per il semifinalista degli Australian Open 2026. Sinner, ventiquattrenne altoatesino, si presenta all’appuntamento con il primo Masters 1000 stagionale ancora senza aver colto un titolo nell’anno solare. Colte le semifinali nell’altalenante Slam australiano Jannik ha poi ceduto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha sotto i colpi di Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il ceco Leggi anche: Sinner contro Svrcina il 6 marzo all’Atp Indian Wells 2026, chi è l’avversario dell’azzurro Indian Wells, avanti Berrettini Sinner parte con il ceco SvrcinaNel Masters 1000 in California si rivede anche Lorenzo Musetti a un mese dall’infortunio in Australia, sfiderà Fucsovics Jannik Sinner torna in campo. Altri aggiornamenti su LIVE Sinner Svrcina ATP Indian Wells.... Temi più discussi: Sinner-Svrcina LIVE venerdì notte alle 3 su Sky; Live Dalibor Svrcina - Jannik Sinner - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/03/2026; Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il ceco. LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.2 debutta nella notte contro il cecoBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner ed il qualificato ceco Dalibor Svrcina. Il numero due del mondo ... oasport.it Dalibor Svrcina, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Indian WellsLa sua giovane carriera prese una piega importante già a 18 anni, quando Svrcina vinse il Challenger di Praga da numero 424 al mondo. Da qui la scalata fino a quello che, al momento, è l'unico Slam gi ... sport.sky.it Sinner - Svrcina Sabato ore 03.00 (nottata tra Venerdi 6 e Sabato 7 Marzo) Ore 18 di Indian Wells (not before) di Venerdì 6 Marzo. 9 ore di fuso orario Tutti gli orari pubblicati precedentemente in questa pagina sono fake. Perché non avete ancora capito come f - facebook.com facebook #Sinner- #Svrcina, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com