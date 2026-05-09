LIVE Sinner-Ofner 6-3 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’austriaco annulla la palla del doppio break azzurro prorompente

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra il tennista italiano e quello austriaco prosegue con un punteggio di 6-3, 2-1. L’austriaco ha appena annullato una palla break, rispondendo con un colpo di risposta e un dritto in lungolinea. La partita è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti continui sul punteggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Tira tutto in risposta Ofner e riesce a piazzare il dritto in lungolinea. L’austriaco sta dimostrando grande forza d’animo. 15-15 Un martello sia con il dritto che con il rovescio l’azzurro che con il colpo a due passi dalla rete trova il vincente. 0-15 Esce il dritto di Sinner che cercava l’uscita lungolinea. Seconda palla. 2-1 GAME OFNER.  Gioca degli ottimi tre punti l’austriaco che con il servizio e dritto evita il doppio break che avrebbe spento le sue speranze. Seconda palla. A-40 Secondo ace consecutivo per l’austriaco. 40-40 Ace di Ofner per annullare la palla del doppio break. 30-40 Recupero pazzesco di Sinner che raggiunge la volée di Ofner e chiude con il passante di rovescio in rete.🔗 Leggi su Oasport.it

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