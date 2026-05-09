Al momento, nel match tra il tennista italiano e l’avversario, l’azzurro conduce con un set e un vantaggio di 4-3 nel secondo parziale. Dopo aver vinto il primo set 6-3, cerca di ottenere un doppio break per chiudere il incontro. Sul campo, l’italiano ha colpito un dritto vincente in risposta a una palla in rete dell’avversario. La partita è trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il dritto dell’azzurro che si fa sorprendere dal rimbalzo. Seconda palla per Sinner. 20.31 Lo spettatore colpito da questo sfortunato malore è uscito dal campo con le sue gambe, si ricominca! 20.30 Nonostante la differenza di livello tra Sinner e Ofner, stiamo assistendo tutto sommato ad una partita abbastanza divertente e questo è merito soprattutto dell’austriaco che magari non ha messo tutti i dritti e i rovesci in campo ma sta giocando con un ottimo atteggiamento. 20.27 Mentre aspettiamo la ripresa del gioco, vi informiamo dell’uscita di scena anticipata di Ben Shelton che ha perso...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ofner 6-3 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole il doppio break per chiudere il discorso

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