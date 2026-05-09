LIVE Sinner-Ofner 6-3 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che rischia poco al servizio

Al torneo ATP di Roma, la partita tra Sinner e Ofner è in corso con il punteggio di 6-3, 3-2. Sinner ha mantenuto il servizio, resistendo a un tentativo di break di Ofner, che ha rischiato poco al servizio. Durante il game, Jannik ha commesso un errore di dritto portando il punteggio a 15-30. La partita prosegue con i due giocatori ancora in lotta per ottenere il primo set.

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