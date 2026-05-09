LIVE Sinner-Ofner 6-3 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che rischia poco al servizio
Al torneo ATP di Roma, la partita tra Sinner e Ofner è in corso con il punteggio di 6-3, 3-2. Sinner ha mantenuto il servizio, resistendo a un tentativo di break di Ofner, che ha rischiato poco al servizio. Durante il game, Jannik ha commesso un errore di dritto portando il punteggio a 15-30. La partita prosegue con i due giocatori ancora in lotta per ottenere il primo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-30 Errore di dritto di Jannik che sbaglia in lunghezza dal centro della riga di fondo. Seconda palla. 15-15 In rete il rovescio dell’azzurro. 15-0 Schiaffo al volo in uscita dal servizio per Sinner. 3-2 GAME OFNER. Ace di seconda sfruttando l’ultimo millimetro di riga per l’austriaco. Ancora seconda. 40-0 In rete la risposta di Sinner che ha provato ad anticipare il colpo. Seconda. 30-0 Esce di pochissimo la volée difficilissima di Sinner, che ha sfiorata il colpo della giornata. Seconda palla. 15-0 L’azzurro cerca il rovescio lungolinea in salto, ma la palla vola in corridoio. 3-1 GAME SINNER! Prima in campo e dritto perfetto.🔗 Leggi su Oasport.it
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