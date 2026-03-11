LIVE Sinner-Fonseca 1-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break

Durante la partita tra Sinner e Fonseca all’ATP Indian Wells 2026, il tennista italiano ha annullato una palla break, mentre Fonseca ha messo a segno un punto importante con una grande prima. La partita è in corso e i punteggi sono attualmente 1-2. La diretta segue l’andamento del match, con l’attenzione rivolta alle azioni più significative di entrambi i giocatori.

30-15 Altra gran prima di Fonseca. 15-15 Prima vincente del sudamernicano. 0-15 Il brasiliano perde il controllo del rovescio dal centro. 2-2 Game Sinner. Scappa via la risposta di Fonseca, che torna ora al servizio. 40-15 Secondo ACE dell'azzurro. 30-15 E' lunga la risposta con il dritto in chop del brasiliano. 15-15 Servizio e comodo dritto in avanzamento dell'italiano. 0-15 Jannik perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 1-2 Game Fonseca. E prima vincente. 40-15 Servizio in kick del sudamericano che sorprende Sinner. 30-15 Servizio e dritto inside in vincente del tennista di Rio de Janeiro.