LIVE Sonego-Buse 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro sotto di un break nel primo set

Al torneo ATP di Roma, nel match tra Sonego e Buse, il punteggio vede l’azzurro sotto di un break nel primo set. Nel corso dello scambio, il torinese ha colpito un dritto vincente, portandosi sul 30-40. La partita è in corso con il punteggio di 2-3 nel set. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Prende il centro del campo il torinese, che infila il dritto vincente. Palla del contro break. Seconda. 30-30 Completamente fuori controllo il rovescio di Lorenzo. 15-30 Corto il rovescio di Sonego, Buse spinge con il rovescio lungolinea ma finisce in rete. Seconda palla. 15-15 Servizio e dritto per il peruviano. 0-15 Ottima risposta di Sonego, fuori giri il rovescio di Buse. 2-3 BREAK BUSE. Resta corto l’attacco di dritto di Sonego che scende a rete, il torinese non rimanda indietro la volée e concede il servizio all’avversario. 15-40 Palla corta in rete di Sonego, due palle break per il peruviano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Buse 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro sotto di un break nel primo set Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sonego-Buse 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di set Leggi anche: LIVE Sonego-Buse, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in campo alle 19.00! Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Sonego-Buse: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani; Diretta Sonego - Buse (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Sonego-Buse 0-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizia il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Buse ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere, il primo a servire sarà il nostro Sonego! 19.00 ... oasport.it Sonego-Buse oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSessione serale con ritorno di qualcuno che al Foro Italico è stato grande anticipatore di momenti storici. In una fase tennistica già ricca di ... oasport.it Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com Le emozioni del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia continuano Dalle 19:00 vi aspetta LIVE la sfida tra Lorenzo Sonego e Ignacio Buse - facebook.com facebook