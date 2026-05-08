LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 7-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per l’impresa è durissima!
Al torneo di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur procede con molti scambi intensi. Dopo aver perso il primo set, il giocatore italiano ha conquistato il secondo con un tie-break, portandosi avanti nel terzo parziale. Ora, sul 5-4, l’azzurro serve per mantenere la partita in equilibrio, mentre il pubblico si infiamma dopo alcuni errori e un warning assegnato al giocatore. La sfida si presenta molto combattuta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ha preso warning ADM. 5-4 Altro errore, altro break. Impazzisce di nuovo il pubblico! Rilassati ora Matteo, bevi qualche sorso. Chiudi gli occhi, non pensare a dove ti trovi. Pensa a quello che hai passato negli ultimi 10 mesi! Comunque andrà, bravo! 0-40 LUUUUNGO il dritto di De Minaur!!! 0-30 Con il dritto inside in Arnaldi, lo lascia fermo! SU! 0-15 Grazie! De Minaur gioca il recupero esattamente dove militava Arnaldi, che ringrazia. 4-4 Gratuito di dritto dopo la prima slice. Come non detto, o meglio, ve lo avevamo detto di calmarvi. Si riparte da capo. Tutto è ancora possibile! 15-40 Prima vincente, ne restano altre due! 0-40 E allora, tre palle break.🔗 Leggi su Oasport.it
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