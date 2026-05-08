LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 7-6 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per l’impresa è durissima!

Al torneo di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur procede con molti scambi intensi. Dopo aver perso il primo set, il giocatore italiano ha conquistato il secondo con un tie-break, portandosi avanti nel terzo parziale. Ora, sul 5-4, l’azzurro serve per mantenere la partita in equilibrio, mentre il pubblico si infiamma dopo alcuni errori e un warning assegnato al giocatore. La sfida si presenta molto combattuta.

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