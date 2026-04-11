LIVE Alcaraz-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | l’idolo di casa sogna l’impresa della vita

Oggi si gioca la seconda semifinale del torneo ATP di Montecarlo, con Carlos Alcaraz che affronta Valentin Vacherot in un match che tiene alta l’attenzione degli appassionati di tennis. La partita si svolge in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti man mano che il match procede. I due giocatori si sfidano su un campo che ospita una delle tappe più prestigiose del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della seconda semifinale di singolare maschile in programma quest’oggi tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il monegasco forte della sua vittoria con la testa di serie numero 5 del torneo Alex De Minaur cerca la sua prima finale nel Masters 1000 del Principato. Dall’altra parte della rete c’è però uno degli avversari più pericolosi nel circuito maggiore su terra rossa, l’attuale numero 1 del ranking ATP che vanta a soli 22 anni ben 7 Slam in carriera. L’esito di questo match è molto interessante perché l’iberico, pur rimanendo tra i favoriti del torneo, ha mostrato qualche lacuna nel suo torneo ad oggi giocato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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