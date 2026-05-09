LIVE Pellegrino-Fils ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!
Alle ore 21:15, il torneo ATP di Roma 2026 ha visto in campo Pellegrino, che si è qualificato e ha vinto contro Luca Nardi nel primo turno. La partita si è svolta nel derby tra italiani, con Pellegrino che ha ottenuto la vittoria. La diretta è aggiornata in tempo reale, e i giocatori continuano a scendere in campo per le successive sfide.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 21:15 Pellegrino che, dopo essersi qualificato, ha battuto Luca Nardi nel derby azzurro di primo turno. Continua a sognare contro il campione di Barcellona. 21:10 Chiude la russa e lascia strada libera al pugliese! Tra pochi minuti in campo Pellegrino e Fils! 20:35 Andreeva e Golubic al terzo, poi Pellegrino! 19:40 Andreeva-Golubic 6-1! Poi toccherà a Fils e Pellegrino! 19:00 Pellegrino e Fils scenderanno in campo dopo il match tra Andreeva e Golubic! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di...🔗 Leggi su Oasport.it
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