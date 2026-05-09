LIVE Pellegrino-Fils ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle ore 21:15, il torneo ATP di Roma 2026 ha visto in campo Pellegrino, che si è qualificato e ha vinto contro Luca Nardi nel primo turno. La partita si è svolta nel derby tra italiani, con Pellegrino che ha ottenuto la vittoria. La diretta è aggiornata in tempo reale, e i giocatori continuano a scendere in campo per le successive sfide.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 21:15 Pellegrino che, dopo essersi qualificato, ha battuto Luca Nardi nel derby azzurro di primo turno. Continua a sognare contro il campione di Barcellona. 21:10 Chiude la russa e lascia strada libera al pugliese! Tra pochi minuti in campo Pellegrino e Fils! 20:35 Andreeva e Golubic al terzo, poi Pellegrino! 19:40 Andreeva-Golubic 6-1! Poi toccherà a Fils e Pellegrino! 19:00 Pellegrino e Fils scenderanno in campo dopo il match tra Andreeva e Golubic! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali d’Italia 2026 che vede di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo! ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, pugliese favorito20:05 Pellegrino che è al momento 144° ATP provvisoriamente, con la qualificazione qui ha tamponato i punti in uscita da Estoril, ma vincendo oggi... LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro sogna l’impresa della vitaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 2° turno degli Internazionali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Andrea Pellegrino - Arthur Fils Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro vuole regalarsi l’impresa della vita; Pellegrino vince il derby con Nardi: è al 2° turno; Dove vedere in tv Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming. LIVE Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026 in DIRETTA: in campo dopo AndreevaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:00 Pellegrino e Fils scenderanno in campo dopo il match tra Andreeva e Golubic! Buon giorno amici di OA Sport ... oasport.it Dove vedere in tv Pellegrino-Fils oggi, ATP Roma 2026: orario, canale esatto, streamingVivere, senza alcuna pressione di sorta, una prestigiosa occasione di crescita al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito che nelle ultime ... oasport.it #Tennis #IBI26 Oggi l'esordio di Sinner: il n. 1 incontra l'austriaco Ofner. Nel torneo maschile, in campo anche Bellucci (contro Etcheverry), Cobolli (vs Atmane) e Pellegrino (vs Fils). Aggiornamenti nel pomeriggio sportivo di #Radio1 raiplaysound.it/radio1 x.com ATP 1000 - Roma - R1: A Pellegrino [Q] d. L. Nardi [WC] - 6-4, 3-6, 6-3 reddit