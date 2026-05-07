LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | giocatori in campo pugliese favorito

Alle ore 20:00 si è aperto il match tra Nardi e Pellegrino, nel torneo ATP di Roma 2026. Il giocatore pugliese, classe 1997 e originario di Bisceglie, ha raggiunto per la prima volta il Foro Italico e si trova in campo con buone possibilità di passare al secondo turno. La partita è in corso e i due tennisti si affrontano su un campo in condizioni di gioco ottimali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

20:05 Pellegrino che è al momento 144° ATP provvisoriamente, con la qualificazione qui ha tamponato i punti in uscita da Estoril, ma vincendo oggi appaierebbe la cambiale e tornerebbe alle porte della top 130! 20:00 Il classe 97 di Bisceglie si è qualificato per la prima volta in carriera in quel del Foro Italico e vede l’accesso al 2° turno come non impossibile. Di fronte ha il talento cristallino di Luca Nardi, che torna a giocare con la nuova guida tecnica e sicuramente vorrà confermare il 2° turno di 365 giorni fa. 19:55 CHIUDE Bencic, finalmente tocca a Luca Nardi e Andrea Pellegrino! 18:15 FINITA! Tomas Machac vince 6-4, 7-6(4) la...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo, pugliese favorito Notizie correlate LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: derby italiano dopo cena!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l’inizio di programma per l’Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match... LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sempre meno al derbyCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Set e due break per Bencic, ci siamo! 19:22 Bencic-Andreescu 6-4, manca un solo set al derby? 18:15... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il derby italiano vale punti e prestigio; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Nardi-Pellegrino, ATP Roma 2026 in DIRETTA: solo un set prima del derby?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:18 Non male l'inizio di programma per l'Italia oggi: vittorie di BASILETTi e di BELLUCCI, ora due match ... oasport.it Nardi-Pellegrino oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingAnche nel tabellone di singolare maschile, così come accaduto tra le donne, ci sarà un derby italiano al primo turno: a sfidarsi oggi, giovedì 7 maggio, ... oasport.it +++ANDREA PELLEGRINO PER LA STORIA: IL TENNISTA BISCEGLIESE OGGI IN CAMPO (NON PRIMA DELLE ORE 19) AGLI INTERNAZIONALI D'ITALIA, DERBY TUTTO ITALIANO A ROMA CONTRO LUCA NARDI PER LA SUA PRIMA VOLTA NEL TABE - facebook.com facebook Tanti italiani oggi in campo a Roma: #Berrettini vs. Popyrin Cinà vs. Blockx Bellucci vs. Barruchaga Cadenasso vs. Tirante #Sonego vs. Buse Pellegrino vs. Nardi Maestrelli vs. Bautista #Paolovi vs. Jeanjean #ATPRoma #WTARoma #IBI26 x.com