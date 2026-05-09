LIVE Paolini-Mertens WTA Roma 2026 in DIRETTA | tenniste in campo per il riscaldamento

Al torneo WTA di Roma, le tenniste sono entrate in campo per il riscaldamento prima dell’inizio delle partite. La giocatrice italiana è stata accolta dal pubblico con entusiasmo e ha iniziato a prepararsi per l’incontro. La partita tra Paolini e Mertens rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata, con le due atlete pronte a scendere in campo. Gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi delle operazioni di riscaldamento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Entra in campo Paolini, accolta calorosamente dal suo pubblico! 12.58 Come sappiamo, Paolini non viene dal miglior momento della carriera vista la crisi tecnico tattica che sta vivendo dall’inizio della stagione dove poche volte abbiamo potuto vederla con la sua classica freschezza avuta negli ultimi due anni. Speriamo che l’aria di casa possa ridarle quella energia che è sempre riuscita a mettere nel rettangolo di gioco. 12.55 In caso di vittoria, l’azzurra affronterà agli ottavi di finale la vincitrice della sfida tra la svizzera Golubic e la russa Andreeva, in campo oggi non prima delle 17.00 sulla BNP Aripas Arena.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Leggi anche: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana; Live Jasmine Paolini - Elise Mertens - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Jasmine sarà la prima ma non l'ultima italiana a scendere in campo quest'oggi in una, finalmente, ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo ... oasport.it Dopo le prime vittorie azzurre di ieri, poi, a Roma esordisce Jannik e ritornano Jasmine e non solo 12.10 - Etcheverry vs BELLUCCI 13 - PAOLINI vs Mertens 13.20 - COBOLLI vs Atmane 18.10 - Pellegrino vs Fils 19 - SINNER x.com