LIVE Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 in DIRETTA | tenniste in campo per il riscaldamento

In campo si stanno affrontando le tenniste durante il riscaldamento prima dell'inizio del match tra Paolini e Baptiste, nel torneo WTA di Madrid 2026. La giocatrice italiana ha finora conquistato 10 vittorie e subito 8 sconfitte in questa stagione, cercando di migliorare il proprio rendimento. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori che seguono la diretta, in attesa dell'inizio ufficiale del confronto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Paolini ad oggi in stagione ha 10 vittorie e 8 sconfitte, un record da migliorare assolutamente con l’azzurra che punta, come detto, a tornare ai suoi livelli nel minor tempo possibile. 17.00 Tenniste in campo per il riscaldamento! 16.58 Mentre aspettiamo Paolini, è uscito il programma di domani con Musetti che sfiderà Griekspoor sul Manolo Santana Stadium come secondo match dalle 11.00, mentre Sinner se la vedrà con Moller, sullo stesso campo, non prima delle 16.00. 16.57 Pochi minuti ancora e le tenniste saranno in campo. 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ha sconfitto la russa Shnaider per 2-0.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 In caso di vittoria, la tennista toscana affronterebbe la svizzera Bencic agli ottavi di finale dopo che ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com