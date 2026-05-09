LIVE Paolini-Mertens WTA Roma 2026 in DIRETTA | manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana

Al momento, il match tra Paolini e Mertens è in attesa di inizio, con la tennista toscana pronta a scendere in campo alla Roma 2026. Nel frattempo, nel torneo maschile, Rublev ha conquistato la vittoria in due set contro il suo avversario, con il secondo concluso 6-4, e si prepara a disputare il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Gli appassionati seguono aggiornamenti e risultati in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Rublev ha vinto 2-0, chiudendo anche il secondo set con un secco 6-4 che lo manda al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana. 11.51 Manca pochissimo all’ingresso in campo di Paolini, con Rublev che ha chiuso per 6-4 il primo set contro il serbo Kecmanovic. Ricordiamo che l’azzurra non entrerà in campo prima delle 13.00 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens, valida per il terzo turno del WTA di Roma, ultimo Masters 1000 nel circuito prima del grande evento sulla terra battuta del Rolland Garros di Parigi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss, WTA Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo delle azzurre Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: possibile battaglia contro l’esperta belga; Live Jasmine Paolini - Elise Mertens - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Rublev avanti su Kecmanovic, tra poco in campo la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo ... oasport.it Dopo le prime vittorie azzurre di ieri, poi, a Roma esordisce Jannik e ritornano Jasmine e non solo 12.10 - Etcheverry vs BELLUCCI 13 - PAOLINI vs Mertens 13.20 - COBOLLI vs Atmane 18.10 - Pellegrino vs Fils 19 - SINNER x.com