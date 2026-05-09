Oggi si disputa la partita tra Paolini e Mertens nel torneo WTA di Roma del 2026. La sfida, che si svolge all’interno di un impianto all’aperto, si preannuncia lunga e combattuta, con la possibilità di una maratona tennistica. La cronaca in tempo reale vi terrà aggiornati sugli sviluppi del match, con dettagli sui game e sulle reazioni delle giocatrici. Restate con noi per seguire ogni momento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la belga Elise Mertens, valida per il terzo turno del WTA di Roma, ultimo Masters 1000 nel circuito prima del grande evento sulla terra battuta del Rolland Garros di Parigi. L’azzurra sta ritrovando ritmo dopo aver battuto al secondo turno la francese Jeanjean per 2-1 dopo che la transalpina era riuscita a salire in vantaggio: la toscana non ha perso animo ed è riuscita a ribaltare il risultato lasciandosi andare anche a qualche lacrima nel momento della vittoria. Paolini non sta vivendo un momento semplice sul campo, visto che sta vivendo una vera e propria crisi tecnica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, possibile maratona

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