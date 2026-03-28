LIVE Errani Paolini-Mertens Zhang WTA Miami 2026 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Nella serata italiana si è giocata la prima semifinale del torneo di doppio femminile, vinta in rimonta da Siniakova e Townsend contro Abrowski e Routliffe. Poco prima dell'inizio del match tra Errani e Paolini e le avversarie Mertens e Zhang, sono stati aggiornati i partecipanti e le condizioni di gioco. La partita tra i due team di doppio è stata segnata da un risultato in rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 2:11 Nella serata italiana si è disputata la prima semifinale del torneo di doppio femminile con il successo in rimonta di SiniakovaTownsend su abrowskiRoutliffe. 2:06 La spunta in due parziali Jannik Sinner, che vola in finale. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo di ErraniPaolini e MertensZhang. 00:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-MertensZhang. Appena concluso il primo set tra Sinner e Zverev con l’azzurro impostosi per 6-3. Al termine di questo match toccherà alle olimpioniche. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA di Miami tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA... LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE 00:59 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di... Altri aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Mertens Zhang WTA... Temi più discussi: Paolini/Errani vs Mertens/Zhang: il pronostico di Indian Wells 2026, i precedenti e dove vedere il match; Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming; Miami su SuperTennis, doppio: stanotte Errani/Paolini a caccia della finale; Sara Errani/Jasmine Paolini - Elise Mertens/Zhang Shuai Riassunto della partita. LIVE Errani/Paolini-Mertens/Zhang, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le olimpioniche in campo dopo SinnerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della ... oasport.it Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile ... oasport.it Semifinali azzurre al #MiamiOpen n.b. 19:00 #Bolelli- #Vavassori vs Arends-Smith 24:00 #Sinner vs Zverev a seguire #Errani- #Paolini vs Mertens-Zhang tutti i match su @SkySport il doppio femm. anche su @SuperTennisTv x.com SEMIFINALI AZZURRE OGGI A MIAMI Bolelli/Vavassori-Smith/Arends h 19.10 Sinner - Zverev h 0.00 Errani/Paolini - Mertens/Zhang h 1.10 Forza azzurri!! - facebook.com facebook