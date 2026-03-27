LIVE Errani Paolini-Mertens Zhang WTA Miami 2026 in DIRETTA | le olimpioniche inseguono la finale

Oggi si svolge la semifinale del torneo di doppio femminile al WTA di Miami. La partita vede in campo due coppie, una formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, l'altra da Elise Mertens e Zhang Shuai. I match vengono trasmessi in diretta, consentendo agli appassionati di seguire ogni scambio tra le due squadre. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso verso la finale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio femminile del WTA di Miami tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai. Primo confronto diretto tra le due compagini, con il team vincente che troverà in finalissima una coppia tra DabrowskiStefani e SiniakovaTownsend. Appuntamento nella notte italiana dopo la semifinale maschile tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev che inizierà a mezzanotte. Errani e Paolini arrivano all’incontro sulle ali dell’entusiasmo dopo tre nette vittorie maturate senza concedere set contro AoyamaElkeri, MihalikovaNikhols e MuhammadRoutliffe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La semifinale di Sinner sarà a mezzanotte. A seguire Errani e Paolini andranno a caccia della finale di doppio, contro Mertens e Zhang. Nottata azzurra a Miami x.com

ED È SEMIFINALE! Sara Errani e Jasmine Paolini dominano in due set il match contro Muhammad/Routliffe. Per accede alla finale bisognerà superare un altro turno: se la vedranno con la vincente tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula - facebook.com facebook