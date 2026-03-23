CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Ancora pochi minuti e la coppia azzurra entrerà in campo per prendersi la rivincita ai danni della coppia britannico-slovacca. 17.27 In caso di vittoria, le azzurre aspetteranno ai quarti di finale la vincente della sfida tra la coppia KatoYang e la coppia MuhammaRoutliffe. Quest’ultime sono le seste teste di serie del torneo, mentre Errani e Paolini sono la prima. 17.25 Non prima delle 21.00, ci saranno anche Bolelli e Vavassori nel torneo di doppio maschile per affrontare Etchverry e Tabilo agli ottavi di finale. 17.23 Le azzurre non sono le uniche rappresentanti dell’Italia nel programma di oggi tra ATP e WTA di Miami, visto che Sinner sarà impegnato non prima di mezzanotte contro il francese Corentin Moutet nel match che vale i sedicesimi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss, WTA Miami 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo delle azzurre

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GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI lunedì 23 Ore 18:00 Errani-Paolini vs Mihalikova-Nicholls Ore 23:00 Bolelli-Vavassori Vs Etcheverry-Tabilo Ore 00:00 Sinner vs Moutet Forza ragazzi canali SkySport e streaming su NOW e Sky facebook

ANDIAMOOO Sara e Jasmine vincono in 2 set all’esordio nel WTA 1000 di Miami, affronteranno le vincenti di Cirstea/Cristian vs Mihalikova/Nicholls @BMWItalia x.com