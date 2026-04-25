LIVE Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra

Al torneo WTA di Madrid 2026, si sta per disputare l'incontro tra l'azzurra e la sua avversaria. Manca poco al suo ingresso in campo, mentre i tifosi seguono con attenzione gli aggiornamenti in diretta. La partita si sta preparando a partire e le due giocatrici stanno effettuando gli ultimi riscaldamenti prima dell'inizio ufficiale. L’atmosfera è carica di attesa tra gli spettatori presenti e gli appassionati collegati online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50 Paolini non è la prima rappresentante dell’Italia a scendere in campo quest’oggi, con Darderi che ha giocato e vinto il suo match d’esordio nel torneo maschile contro Juan Manuel Cerundolo e con Flavio Cobolli che invece ha appena iniziato il suo incontro con Ugo Carabelli. 16.48 Questo è il terzo scontro diretto tra la toscana e la statunitense, con i primi due che ci raccontano di una rivalità equilibrata. Le due tenniste, tuttavia, non si affrontano dal Rolland Garros del 2024, quasi due anni fa, quando a trionfare fu Paolini per 2-0. 16.45 Pochi problemi per Auger-Aliassime che vince contro Gaubas con un netto 6-3, 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo della giovane azzurra Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurra Altri aggiornamenti Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Auger-Aliassime vince il primo set, manca poco per la toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Auger-Aliassime lascia solo due punti in risposta a Gaubas e vince per 6-3 il primo set. Manca sempre meno ... oasport.it Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingJasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l'azzurra affronterà la statunitense Hailey ... oasport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com