LIVE Paolini-Jeanjean 6-7 6-2 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra manca un match point ora serve per chiudere

In uno dei match di singolare al torneo di Roma, la giocatrice francese ha vinto il primo set 7-6, mentre l'italiana si è aggiudicata il secondo 6-2. Nel terzo set, si trovano in una fase molto equilibrata, con la francese che serve per il match in corso. Attualmente, l'azzurra ha mancato un match point e ora deve servire per chiudere la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Vola via la risposta di rovescio della francese: tre match point. 30-0 In rete il dritto di Jeanjean. 15-0 Servizio vincente dell’azzurra. 5-4 Servizio vincente della francese. A-40 Lungo il dritto di Paolini. 40-40 Lunga la risposta di rovescio di Paolini. 30-40 Spinge Paolini e non passa il recupero di dritto della francese: match point. 30-30 Lunga la risposta di Paolini con il rovescio. 15-30 Doppio fallo della francese. 15-15 Stecca il dritto Jeanjean. 15-0 Servizio vincente della francese. 5-3 In corridoio la risposta di dritto della francese. 40-0 Contropiede di rovescio di Paolini. 30-0 Largo il dritto di Jeanjean.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 5-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra manca un match point, ora serve per chiudere Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: parte bene al servizio l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Bel cross di dritto in recupero della francese. LIVE Paolini-Jeanjean 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Paolini chiude il game con un rovescio vincente in uscita dal servizio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titolo; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: ancora nessun break nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Dritto incrociato vincente di Paolini. 0-15 Splendida demi-volée con il dritto della francese. 2-3 ... oasport.it Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di oggi LIVEROMA - È il giorno di Jasmine Paolini agli Internazionali di Roma. L'esordio da campionessa in carica del torneo è contro la francese Jeanjean, numero 127 del ranking. L'azzurra proverà a difendere il ... corrieredellosport.it SUPER RIMONTA DI PAOLINI La campionessa in carica inizia i propri Internazionali d'Italia con un match al cardiopalma. Un match che si stava complicato da solo quello contro Jeanjean, in cui l'italiana ha perso il primo set pur servendo sul 5-3, per poi ri x.com La campionessa in carica scende in campo Paolini-Jeanjean è in diretta in chiaro su SuperTennis #IBI26 - facebook.com facebook