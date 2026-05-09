LIVE Paolini-Mertens 6-4 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia del break decisivo per chiudere il match

Al torneo di Roma, il match tra l’azzurra e la tennista belga prosegue con un punteggio di 6-4, 5-4 in favore della giocatrice italiana. L’azzurra ha ottenuto un punto con un smash preciso, mentre la belga ha vinto il game successivo portandosi sul 5-5. La partita è in fase decisiva, con l’italiana alla ricerca del break per chiudere il set.

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