LIVE Paolini-Mertens 6-4 5-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA | azzurra a caccia del break decisivo per chiudere il match

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, il match tra l’azzurra e la tennista belga prosegue con un punteggio di 6-4, 5-4 in favore della giocatrice italiana. L’azzurra ha ottenuto un punto con un smash preciso, mentre la belga ha vinto il game successivo portandosi sul 5-5. La partita è in fase decisiva, con l’italiana alla ricerca del break per chiudere il set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Smash perfetto dell’azzurra. 5-5 GAME MERTENS.  Prima vincente della belga. Seconda palla. 40-0 Con i piedi nel campo, la belga chiude con il rovescio vincente. 30-0 Esce di pochissimo il rovescio lungolinea di Paolini. 15-0 In rete la risposta della toscana. 5-4 GAME PAOLINI!  Altro rovescio vincente dell’azzurra che risale in vantaggio e si mette alla caccia del break decisivo. 40-30 Lo smash di Paolini finisce in rete, disastro della toscana che comunque resta sorridente come sempre. 40-15 Rovescio diagonale vincente della tennista toscana. Seconda. 30-15 In rete il rovescio di Mertens. 15-15 Prima vincente di Jas.🔗 Leggi su Oasport.it

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