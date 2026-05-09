LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 1-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di terzo set
Al momento il punteggio tra Paolini e Mertens è di 6-4, 6-7, con la belga avanti 2-1 nel terzo set. Nel primo gioco del set decisivo, non sono stati concessi break. Mertens ha messo a segno la sua prima vincente nel game, arrivando a 40-30 e mostrando le sue capacità a rete con una buona volée. La partita si sta svolgendo nel torneo di Roma, con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 GAME MERTENS. Prima vincente della belga. 40-30 A rete fa vedere le sue qualità la belga, ottima volée per lei. 30-30 Cerca il cross Jasmine ma il dritto non resta in campo. 15-30 Disastroso dritto della belga che manda fuori il cross. 15-15 Grande dritto di Paolini che trova abbastanza profondità da rendere inutile la difesa di Mertens. 15-0 Esce il rovescio di Jasmine che colpisce in ritardo la palla. 1-1 GAME PAOLINI! Vola via il dritto di Mertens. Seconda palla. A-40 Schiaffo al volo vincente di Paolini! 40-40 Rovescio lungolinea vincente della belga. 40-30 Il nastro ferma il rovescio diagonale di Mertens.🔗 Leggi su Oasport.it
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