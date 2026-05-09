LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-7 1-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di terzo set

Al momento il punteggio tra Paolini e Mertens è di 6-4, 6-7, con la belga avanti 2-1 nel terzo set. Nel primo gioco del set decisivo, non sono stati concessi break. Mertens ha messo a segno la sua prima vincente nel game, arrivando a 40-30 e mostrando le sue capacità a rete con una buona volée. La partita si sta svolgendo nel torneo di Roma, con aggiornamenti in tempo reale.

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