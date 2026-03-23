CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Guizzo a rete di Paolini che interviene con la volée. 15-40 Pasticcio di Mihalikova che manda fuori una volée alta comodissima. 0-40 Altra volée vincente della britannica, ci sono quattro palle break da annullare. Ancora seconda. 0-30 Esce il dritto di Errani. Seconda palla. 0-15 Il lob di Sara è corto, Nicholss chiude a rete. Serve Errani. 1-2 GAME MIHALIKOVANICHOLSS. Tornando avanti le avversarie delle azzurre, con la risposta di Errani che si stampa in rete. 40-15 Doppio fallo della britannica, il secondo del suo match e il terzo della coppia. Seconda palla. 40-0 Passante lungolinea di dritto di Nicholss, Errani non può intervenire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 1-2, WTA Miami 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set

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