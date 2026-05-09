LIVE Paolini-Mertens 6-4 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break immediato della belga nel secondo set

Al torneo WTA di Roma, Paolini e Mertens stanno disputando il secondo set dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-4 in favore della giocatrice italiana. Nel secondo set, Mertens ha conquistato un break immediato e si trova ora in vantaggio 1-0. Durante lo scambio, sono stati registrati momenti di pressione, con alcune palle break e risposte efficaci da parte di entrambe le giocatrici.

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