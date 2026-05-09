LIVE Paolini-Mertens 6-4 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break immediato della belga nel secondo set
Al torneo WTA di Roma, Paolini e Mertens stanno disputando il secondo set dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-4 in favore della giocatrice italiana. Nel secondo set, Mertens ha conquistato un break immediato e si trova ora in vantaggio 1-0. Durante lo scambio, sono stati registrati momenti di pressione, con alcune palle break e risposte efficaci da parte di entrambe le giocatrici.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Come gioca Jas, che con sicurezza chiude con lo schiaffo al volo! Due palle del contro break! 15-30 Rasoiata di dritto di Paolini, che con la diagonale trova il vincente! 15-15 Mertens sbaglia completamente lo schiaffo al volo di dritto. 15-0 Fuori controllo il rovescio diagonale della toscana. 0-1 BREAK MERTENS. Errore di rovescio di Paolini che finisce in rete, l’azzurra deve trovare immediatamente la reazione giusta per non lasciar andare immediatamente il secondo set. Seconda palla. 30-40 Lungo il rovescio di Paolini, che deve annullare la palla del break immediato. 30-30 Erroraccio di dritto di Mertens.🔗 Leggi su Oasport.it
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