LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il secondo set
Al torneo di Roma, nel match tra Paolini e Mertens si è concluso il primo set con un punteggio di 6-4 e il secondo set è ancora in parità a 6-6. La partita si sta decidendo al tie-break, mentre in questo momento la belga ha tentato una palla corta in rete, e l’azzurra ha risposto con un punto molto convincente. La sfida continua con il pubblico che attende il risultato finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 In rete la palla corta della belga, con l’azzurra che ha giocato un grandissimo punto. Jasmine torna al servizio per sperare nella rimonta. 2-5 Scappa via il rovescio di Paolini, si mette male. Non entra la prima di Mertens. 2-4 Paolini non ha avuto il tempo per recuperare terreno dopo lo schiaffo al volo non definito della belga. La palla finisce in corridoio, il doppio fallo precedente dell’azzurra potrebbe essere fatale. Mertens torna al servizio. 2-3 Doppio fallo di Jas, che concede il nuovo mini break. Seconda palla. 2-2 In rete il dritto in cross di Mertens, che con questo colpo ritorna a regalare molte cose.🔗 Leggi su Oasport.it
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