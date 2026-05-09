LIVE Paolini-Mertens 6-4 6-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il secondo set

Al torneo di Roma, nel match tra Paolini e Mertens si è concluso il primo set con un punteggio di 6-4 e il secondo set è ancora in parità a 6-6. La partita si sta decidendo al tie-break, mentre in questo momento la belga ha tentato una palla corta in rete, e l’azzurra ha risposto con un punto molto convincente. La sfida continua con il pubblico che attende il risultato finale.

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