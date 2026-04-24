LIVE Errani Paolini-Kichenok Ninomiya 7-5 6-6 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | il secondo parziale si deciderà al tie break

Nel torneo di Madrid, la partita tra Errani e Paolini si sta disputando contro le avversarie Kichenok e Ninomiya. Dopo aver vinto il primo set 7-5, il secondo si trova in parità 6-6 e verrà deciso al tie break. In contemporanea, si svolgono anche incontri tra altri giocatori e giocatrici, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea Serve Paolini. 5-2 Volée di rovescio incrociata e vincente di Errani. 4-2 Volée di diritto incrociata e vincente della classe ’92. Ninomiya al servizio. 4-1 In rete lo schiaffo al volo di rovescio lungolinea di Paolini. 4-0 Diritto lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della nativa di Bologna. Serve Errani. 3-0 Lungo il diritto incrociato della tennista ucraina. 2-0 Rovescio lungolinea vincente di Errani. Kichenok al servizio. 1-0 Servizio esterno vincente di ”Jas”. Serve Paolini. 6-6 Lungo il diritto lungolinea della toscana. Si va al tie break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 6-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: il secondo parziale si deciderà al tie break Notizie correlate LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurre avanti in questo secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 3-2 Diritto lungolinea vincente della toscana. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: le azzurre si aggiudicano il primo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi – Live Musetti-Hurkacz – Live Grant-Cirstea 7-5 Schiaffo al volo di diritto lungolinea e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Madrid su SuperTennis: l'esordio di Errani/Paolini live alle 17 in tv; Sara Errani/Jasmine Paolini - Nadiia Kichenok/Makoto Ninomiya Riassunto della partita; Diretta Errani - Paolini - Kichenok - Ninomiya (Mutua Madrid Open); WTA Madrid 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini accreditate della prima testa di serie in doppio. LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Ninomiya, 7-5, 3-5, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break della coppia giappo-ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Live Sinner-Bonzi - Live Musetti-Hurkacz - Live Grant-Cirstea Seconda. Risponde Ninomiya. 40-40 Largo il diritto ... oasport.it WTA Madrid: Errani/Paolini sfidano Kichenok/Ninomiya nel primo turnoLe Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, Sara Errani e Jasmine Paolini, sono pronte al debutto nel torneo di doppio al WTA 1000 di Madrid. Le due azzurre affronteranno nel primo turno la coppia compos ... it.blastingnews.com Gli azzurri in campo oggi a Madrid venerdì 24 Ore 11:00 Musetti vs Hurkacz Ore 15:00 Grant vs Cirstea Ore 16:00 doppio Errani-Paolini vs Kichenok -Ninomiya Ore 16:00 Sinner vs Bonci Forza ragazzi canali SkySport, streaming su S facebook