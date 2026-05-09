LIVE Paolini-Mertens 2-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break della belga azzurra costretta ad inseguire

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Roma, nel secondo set tra Paolini e Mertens il punteggio è di 2-3. La belga ha ottenuto un break, costringendo l’italiana a inseguire. Durante il match, Paolini ha realizzato un smash vincente portandosi a 30-15, mentre Mertens ha risposto con un rovescio lungolinea che ha portato il punteggio a 15-15. La partita prosegue con entrambe le giocatrici impegnate a conquistare i punti decisivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Smash vincente di Paolini! 15-15 Altro rovescio lungolinea vincente di Mertens. 15-0 In rete il rovescio della belga. Seconda. 3-3 CONTRO BREAK PAOLINI!  Il nastro ci aiuta e smorza in campo il rovescio diagonale dell’azzurra. 30-40 Lotta Paolini e alla fine vince uno scambio molto duro con il colpo belga che esce in lunghezza. 30-30 Esce il dritto di Mertens dopo il servizio. 30-15 Paolini raggiunge la palla corta della belga che manda in corridoio la volée. 30-0 Rovescio vincente in lungolinea di Mertens. 15-0 Sotto il nastro il rovescio lungolinea di Paolini che sbaglia nel momento in cui vuole alzare i ritmi.🔗 Leggi su Oasport.it

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