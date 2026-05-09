LIVE Paolini-Mertens 2-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break della belga azzurra costretta ad inseguire

Al torneo di Roma, nel secondo set tra Paolini e Mertens il punteggio è di 2-3. La belga ha ottenuto un break, costringendo l’italiana a inseguire. Durante il match, Paolini ha realizzato un smash vincente portandosi a 30-15, mentre Mertens ha risposto con un rovescio lungolinea che ha portato il punteggio a 15-15. La partita prosegue con entrambe le giocatrici impegnate a conquistare i punti decisivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Smash vincente di Paolini! 15-15 Altro rovescio lungolinea vincente di Mertens. 15-0 In rete il rovescio della belga. Seconda. 3-3 CONTRO BREAK PAOLINI! Il nastro ci aiuta e smorza in campo il rovescio diagonale dell’azzurra. 30-40 Lotta Paolini e alla fine vince uno scambio molto duro con il colpo belga che esce in lunghezza. 30-30 Esce il dritto di Mertens dopo il servizio. 30-15 Paolini raggiunge la palla corta della belga che manda in corridoio la volée. 30-0 Rovescio vincente in lungolinea di Mertens. 15-0 Sotto il nastro il rovescio lungolinea di Paolini che sbaglia nel momento in cui vuole alzare i ritmi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break della belga, azzurra costretta ad inseguire ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: possibile battaglia contro l’esperta belgaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine... LIVE Paolini-Mertens 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra sceglie di servire e inizia davantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Schiaffo al volo nei pressi della rete perfetta della toscana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Live Jasmine Paolini - Elise Mertens - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Jasmine sarà la prima ma non l'ultima italiana a scendere in campo quest'oggi in una, finalmente, ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo ... oasport.it La difesa del titolo degli Internazionali d'Italia di Jasmine Paolini continua! L'italiana sfida Elise Mertens sul centrale di Roma per accedere agli ottavi di finale. x.com