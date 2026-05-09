LIVE Paolini-Mertens 6-4 3-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra torna in vantaggio e si mette alla ricerca del break

Al torneo di Roma, nel match tra due giocatrici, Paolini ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4 e ora si trova in vantaggio nel secondo, con un punteggio di 3-2. La partita è in corso e i punti si susseguono senza pause, con scambi che coinvolgono colpi di vario tipo. Durante lo svolgimento del game, Paolini ha conquistato il game portandosi avanti, mentre la rivale ha risposto con un errore sul rovescio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Atterra sulla riga il dritto lungolinea di Paolini. 3-2 GAME PAOLINI! Esce il rovescio della belga, con Jasmine che torna in vantaggio. 40-0 Servizio e dritto della toscana. 30-0 Ottima costruzione del punto di Paolini, esce il lob difensivo in allungo della belga. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Mertens. 2-2 CONTRO BREAK PAOLINI! Doppio fallo di Mertens! 15-40 Con il dritto, come detto, fa fatica la belga e Paolini lo sa. In rete il colpo di Mertens, due palle del contro break. Seconda. 15-30 Altro errore della belga in uscita dal servizio, questa volta con il rovescio. Seconda palla. 15-15 In corridoio il pretenzioso rovescio lungolinea di Paolini.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens 6-4 3-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna in vantaggio e si mette alla ricerca del break ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Paolini-Mertens 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: reazione immediata dell’azzurra che torna in vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio vincente in lungolinea di Mertens che sulla seconda fa quasi sempre male. LIVE Paolini-Mertens 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break della belga, azzurra costretta ad inseguireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Smash vincente di Paolini! 15-15 Altro rovescio lungolinea vincente di Mertens. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paolini, buona la prima ma che fatica!; LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana; Statistiche Jasmine Paolini - Elise Mertens: Risultati Tennis; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Internazionali d'Italia: Paolini-Mertens 6-4, verso le 14.30 Bellucci-Etcheverry. Norrie eliminatoLa ceca Linda Noskova (n.13 Wta) facile sull'ucraina Oleksandra Oliynykova (n.68) nel primo set: 6-1. Coco infila un 6-0 nel secondo set alla Sierra: si va al terzo. L'argentino Agustin Tirante (n.69 ... gazzetta.it Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo ... oasport.it Paolini sopra di un set! Mertens perde la battuta nel game decisivo e permette all’italiana di chiudere il primo parziale 6-4 x.com