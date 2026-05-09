LIVE Paolini-Mertens 6-4 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break e contro break si torna on serve
Al Foro Italico, il match tra Paolini e Mertens prosegue con alternanze di giochi e scambi intensi. Paolini si trova avanti 6-4, 4-3, ma il punteggio resta equilibrato grazie a diversi break e contro break. Durante il set, Mertens ha sfoggiato una volée riuscita e un dritto diagonale preciso che ha colpito la riga. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico che segue con attenzione ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Demi volée bellissima di Mertens. 15-15 Che dritto di Jas che pesca la riga con un colpo diagonale favoloso. 15-0 In rete il dritto di Paolini. Seconda palla. 4-3 CONTRO BREAK MERTENS. La belga si riavvicina con Paolini che concede un servizio che poteva finire in maniera assolutamente diversa, si continua. Ancora seconda. 30-40 Doppio fallo di Paolini, con la seconda tirata a 105 kmh. Seconda palla. 30-30 Di poco fuori il dritto della toscana. 30-15 Spinge con il dritto l’azzurra, la difesa di Mertens non può restare in campo. 15-15 Errore di dritto di Paolini in uscita dal servizio. 15-0 Come gioca Paolini! L’azzurra chiama a rete la belga e chiude con la volée.🔗 Leggi su Oasport.it
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