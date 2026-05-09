LIVE Paolini-Mertens 6-4 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break e contro break si torna on serve

Al Foro Italico, il match tra Paolini e Mertens prosegue con alternanze di giochi e scambi intensi. Paolini si trova avanti 6-4, 4-3, ma il punteggio resta equilibrato grazie a diversi break e contro break. Durante il set, Mertens ha sfoggiato una volée riuscita e un dritto diagonale preciso che ha colpito la riga. La partita si svolge sotto gli occhi di un pubblico che segue con attenzione ogni punto.

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