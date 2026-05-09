LIVE Paolini-Mertens 4-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | reazione immediata dell’azzurra che torna in vantaggio

Durante la partita tra le due giocatrici, si è assistito a un momento di svolta quando l’azzurra ha risposto prontamente al punteggio di 30-15. Mertens ha colpito un rovescio vincente in lungolinea, trovando spesso difficoltà sulla seconda palla. La sfida tra le due atlete si sta svolgendo in diretta, con continui scambi che tengono alta la tensione sul campo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Rovescio vincente in lungolinea di Mertens che sulla seconda fa quasi sempre male. Seconda palla. 30-0 Il dritto della belga finisce in rete, è questo il colpo su cui pressare maggiormente. 15-0 Cerca l’uscita diagonale con il rovescio Mertens, ma il colpo è fuori misura. 4-4 GAME MERTENS. La belga chiude il servizio con l’ace. 40-0 Ottima idea dell’azzurra che puntava la riga con il lungolinea, ma la palla esce. Seconda. 30-0 Ace della belga. 15-0 Spinge con il rovescio Paolini ma non trova il campo con la diagonale. Seconda palla ad inizio game per Mertens. 4-3 GAME PAOLINI! Prima vincente dell’azzurra che ritorna in vantaggio dopo aver annullato un’altra palla break.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: reazione immediata dell’azzurra che torna in vantaggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Paolini-Mertens 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra sceglie di servire e inizia davantiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Schiaffo al volo nei pressi della rete perfetta della toscana. LIVE Paolini-Mertens 2-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break della belga, azzurra costretta ad inseguireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Smash vincente di Paolini! 15-15 Altro rovescio lungolinea vincente di Mertens. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Paolini, buona la prima ma che fatica!; LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Statistiche Jasmine Paolini - Elise Mertens: Risultati Tennis. LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Jasmine sarà la prima ma non l'ultima italiana a scendere in campo quest'oggi in una, finalmente, ... oasport.it Paolini-Mertens agli Internazionali di Roma, la diretta: Jasmine subisce il break al quinto game ma poi strappa il servizio alla belga Live 4-3Immediata reazione di Jasmine che strappa il servizio alla belga grazie anche ad un po' di fortuna con la palla decisiva che colpisce il nastro e ricade nel campo avversario ... corriere.it La difesa del titolo degli Internazionali d'Italia di Jasmine Paolini continua! L'italiana sfida Elise Mertens sul centrale di Roma per accedere agli ottavi di finale. x.com