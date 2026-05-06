LIVE Grant-Pigato 1-2 WTA Roma 2026 in DIRETTA | break immediato della bergamasca nel primo set

Nel match di oggi tra Grant e Pigato, la giocatrice bergamasca ha ottenuto un break immediato nel primo set, portandosi avanti 1-0. Durante lo scambio, Pigato ha messo a segno una vincente esterna e un dritto in cross che ha messo pressione sull’avversaria. La partita, valida per le qualificazioni del torneo WTA di Roma 2026, si sta svolgendo sotto gli occhi degli spettatori in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente esterna per la bergamasca. 30-15 Dritto in cross meraviglioso di Pigato dopo il rovescio lungolinea di Grant. 15-15 Rimedia all’errore precedente con la prima vincente. 0-15 Disastrosa volée alta di Pigato che doveva fare molto meglio per chiudere un colpo semplice. 1-2 BREAK PIGATO! Palla corta esemplare della bergamasca, che alla prima occasione strappa il servizio alla romana. 0-40 Secondo doppio fallo di fila, tre palle break consecutive per Pigato. Seconda palla. 0-30 Doppio fallo anche per Grant. Seconda palla. 0-15 Risponde bene Pigato che riesce a scendere a rete e chiudere con la stop volley.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Grant-Pigato 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break immediato della bergamasca nel primo set Notizie correlate LIVE Grant-Cirstea 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la romena chiude il primo set con un doppio breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11. LIVE Grant-Jacquemot 6-1 3-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra anche nel secondo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Varia tantissimo la giovane azzurra, finisce in rete la palla corta di Jacquemot. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: interessante derby tra due emergenti italiane; Diretta Pigato - Grant (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma; Sinner debutta a Roma contro vincente Ofner-Michelsen, derby Pigato-Grant. LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Inizia il riscaldamento, con Pigato che ha vinto il sorteggio e ha deciso di rispondere. La prima a ... oasport.it Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingDerby italiano agli Internazionali d'Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l'una che l'altra avrebbero ... oasport.it RT @federtennis: Agenda piena oggi Otto partite con il derby Pigato-Grant #IBI26 x.com Gli azzurri in campo oggi a Roma mercoledì 6 Ore 14:30 Arnaldi vs Munar Ore 11:00 Stefanini vs Ostapenko Ore 12:30 Urgesi vs Golubic Ore 12:30 Pigato vs Grant Ore 14:00 Brancaccio vs Townsend Ore 17:00 Basiletti vs Tomljanovic - facebook.com facebook