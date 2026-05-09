LIVE Paolini-Mertens 1-0 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra sceglie di servire e inizia davanti

Al torneo di Roma, durante la partita tra l’italiana e l’avversaria, l’azzurra ha scelto di servire e si è portata in vantaggio con un punteggio di 1-0. In una fase di gioco, ha colpito con un colpo al volo vicino alla rete, trovando un punto fondamentale. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili cliccando sul link dedicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Schiaffo al volo nei pressi della rete perfetta della toscana. 15-15 Becca la riga con il rovescio Paolini, la belga stecca il colpo. 0-15 Bellissimo rovescio lungolinea di Mertens, che trova il vincente. 1-1 GAME MERTENS. Prima vincente della belga per chiudere il servizio. 40-30 Fuori misura il rovescio di Paolini che cercava profondità. Seconda palla. 30-30 La toscana spinge sul dritto della belga che fa fatica, il colpo infatti finisce ancora in rete. 30-15 In rete l’uscita lungolinea di dritto di Paolini che colpisce con un pizzico di ritardo. Seconda palla. 15-15 Smash vincente di Mertens.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Mertens 1-0, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra sceglie di servire e inizia davanti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titoloBuongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il... Leggi anche: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: tenniste in campo per il riscaldamento Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscana; Paolini, buona la prima ma che fatica!; Live Jasmine Paolini - Elise Mertens - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/05/2026; Paolini-Mertens: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match. LIVE Paolini-Mertens, WTA Roma 2026 in DIRETTA: manca sempre meno all’ingresso in campo della toscanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 Jasmine sarà la prima ma non l'ultima italiana a scendere in campo quest'oggi in una, finalmente, ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Mertens oggi, WTA Roma 2026: orario, programma in chiaro, streamingOggi, sabato 9 maggio, per quanto concerne il WTA 1000 di Roma, si aprirà il terzo turno del tabellone principale di singolare femminile: tornerà in campo ... oasport.it La difesa del titolo degli Internazionali d'Italia di Jasmine Paolini continua! L'italiana sfida Elise Mertens sul centrale di Roma per accedere agli ottavi di finale. x.com